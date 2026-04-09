Отломки от свален безпилотен апарат са убили мъж на балкона на дома му
Мирен жител загина в руския Краснодарски край тази нощ при украинска атака с дрон, предадоха „Франс прес” и ТАСС, позовавайки се на информация от местните власти.
Мъж, намирал се на балкона на жилищна сграда по време на нападението в село Саук Дере, е бил убит от паднали отломки от безпилотен летателен апарат. Трагичният инцидент бе потвърден в Telegram от губернатора на Краснодарския край Вениамин Кондратиев.
Части от унищожени дронове са паднали също в открити площи в покрайнините на град Кримск, както и в района на промишлено предприятие. Отломки от безпилотни апарати са открити и в село Молдаванское, добави още Кондратиев.Редактор: Мария Барабашка
