Мирен жител загина в руския Краснодарски край тази нощ при украинска атака с дрон, предадоха „Франс прес” и ТАСС, позовавайки се на информация от местните власти.

Мъж, намирал се на балкона на жилищна сграда по време на нападението в село Саук Дере, е бил убит от паднали отломки от безпилотен летателен апарат. Трагичният инцидент бе потвърден в Telegram от губернатора на Краснодарския край Вениамин Кондратиев.

Части от унищожени дронове са паднали също в открити площи в покрайнините на град Кримск, както и в района на промишлено предприятие. Отломки от безпилотни апарати са открити и в село Молдаванское, добави още Кондратиев.

