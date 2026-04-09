Един човек загина, а трима бяха ранени при руска атака в Харковска област през последните 24 часа, предаде Укринформ, позовавайки се на информация от ръководителя на областната военна администрация Олег Синегубов.

Синегубов съобщи, че са били атакувани 18 населени места в Харковска област.

В село Кившаривка - в района на град Купянск - е загинала 67-годишна жена, а 62-годишен мъж е ранен. На път близо до село Чорноглазивка - в района на населеното място Золочив - са били ранени 42-годишен и 61-годишен мъж. Медицински служители оказаха помощ и на 84-годишна жена, която беше ранена на 30 март в село Приколотне, в района Велики Бурлук.

В Харковска област руските сили са нанесли удари с три управляеми въздушни бомби, девет дрона „Геран-2“, три безпилотни летателни апарата „Мълния“, 14 дрона ФВП (FVP - First Person View) и 17 безпилотни летателни апарата от неустановен тип.

Един човек загина при руска въздушна атака и в украинската Запорожка област - по населеното място Балабине, а четирима души бяха ранени, съобщи ръководителят на областната военна администрация Иван Федоров. Освен това няколко частни къщи в Балабине са били разрушени в резултат на атаката.

По-рано беше съобщено, че противникът е извършил най-малко осем удара по Запорожка област, като по първоначална информация е била ранена една жена.

