Благотворителните фондации са израз на съпричастност и грижа към хората в нужда, обединявайки усилията на обществото в името на по-добро бъдеще. В дните около Великден тяхната роля става още по-значима.

Марияна Костова е създател на фондация „Добро за всеки“ - доброволческа организация, която организира ежемесечни кампании в подкрепа на хора в нужда. Фондацията подпомага уязвими групи - възрастни хора, самотни родители и деца, чрез дарения на хранителни продукти, стоки от първа необходимост, книги и образователни материали.

В момента Марияна и екипът ѝ са фокусирани върху великденските кампании, чиято цел е да донесат подкрепа и празнична радост на хора в неравностойно положение. „За този Великден имаме четири кампании. Едната е за деца и младежи в неравностойно положение - искаме да дарим торбичка с козунак, сок, образователна игра или книжка", споделя Марияна Костова. И допълва: "Имаме още три каузи - Монтана, Берковица и Мездра са обединени в една кампания, по която подпомагаме около 500 души. В София са около 100, а в Правец – 200“.

По думите ѝ предишни години имало много повече дарители и доброволци. "Ние сме доброволческа организация и без доброволци няма как да осъществим кампаниите. Всеки един помага - транспортира, сортира, разпределя и организира раздаването по селата“, обясни Марияна.

За да достигне помощта и извън София, в инициативата се включва Мария, която подпомага дейността на фондацията. „Започнах с дарения на козметични и санитарни продукти, а след това като доброволец - помагах с каквото мога. Свързах фондацията с човек от село Замфирово - Екатерина, която раздава помощи на семейства в нужда, без да чака конкретен празник“, заяви Мария Ананиева.

По списък нуждаещите се са около 800 души, но тази година дарителите са значително по-малко.„За Великден тази година даренията са по-оскъдни. Към момента имаме хранителни продукти за около 150 души. Поради това удължаваме кампаниите до 17 април“, заяви Марияна Костова.

За Нова година имало над 100 доброволци, а дарителите били много повече. "Сега за Великден сме около 20 души“, твърди Марияна.

За всички, които желаят да помогнат, на сайта на фондацията е публикуван ориентировъчен списък с необходимите продукти, а в раздел „Кампании“ са описани всички текущи инициативи.

„Даряваме всеки път, когато имаме възможност - особено на светли празници като Великден и Коледа. Избрахме тази организация, защото децата в неравностойно положение имат най-голяма нужда от помощ. Като едно голямо училище решихме да съберем средства, продукти и играчки, подготвени индивидуално за тях, за да се почувстват щастливи на празника“, обясни Виктор Ламбин.

„Всяка година нашето училище се включва по няколко пъти в различни каузи. Ръководството ни помогна изключително много - и с дарения, и с организацията на транспорта, за да доставим всичко“, заяви Елиза Петкова.

А Марияна Костова спдоеля: „Нашата цел е да обединяваме хора, за да правим заедно нещо полезно за тези, които имат нужда“.

Стажант-репортер: Пламена Димитрова

Редактор: Станимира Шикова