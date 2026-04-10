С настъпването на един от най-светлите празници за православните християни една хилядолетна традиция в Гърция оживява. Това е изкуството на изработката на църковни одежди - прецизна, бавна и изключително специализирана работа, която малцина днес владеят.

В малка работилница в Атина, съществуваща вече над 100 години, се изработват богато украсени одежди, които свещениците носят по време на някои от най-важните служби през годината. "Подготовката за Великден започва три месеца по-рано, за да можем да отговорим на поръчките от цял свят", казва Йоргос Агурис, собственик на работилница за църковни облекла.

Търсенето не е само в Гърция, а дори отвъд нея. "Гърция е ключов източник за производството в тази сфера и изнасяме за всички континенти. Дори снабдяваме православни манастири чак във Фиджи, Тайван или Колумбия", твърди Йоргос.

Всяка одежда се изработва по поръчка - по точните мерки на свещеника, който ще я носи. За някои дрехи може да са необходими до 5 метра плат и седмици детайлна ръчна изработка. "Всяко парче се изработва по поръчка, което означава, че отнема значително време за бродиране и шиене на дрехите. Изготвя се въз основа на конкретни размери. Например - епитрахилът, ако е бродиран на ръка, може да отнеме до шест седмици, за да бъде завършен", обяснява Йоргос.

Традицията датира от Византийската епоха, а формата на одеждите остава почти непроменена през вековете. Но въпреки богатата история, бъдещето на този занаят не е сигурно. "Това е труден и тясно специализиран занаят, поради което не е лесно да се намерят нови хора, желаещи да учат и работят в тази област", споделя мъжът.

"Тази работа изисква пълна концентрация. Не можеш да си позволиш грешка, както казах, това е форма на творчество. Освен това платовете са много скъпи", разказва Елени Папаниколау, шивач на църковни дрехи

Елени работи в ателието от 40 години. За нея това не е просто професия, а призвание. "Този занаят никога не свършва. Винаги учиш нещо ново. Без значение колко бързо израстваш, винаги има какво да научиш, никога не достигаш пълно съвършенство".

Днес в Гърция съществуват едва около 50 подобни ателиета. Но докато православната традиция продължава да живее, ще има и хора, които да създават нейните символи - шев по шев.

Редактор: Станимира Шикова