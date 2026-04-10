Защо предаваме и защо толкова трудно понасяме страданието? Има ли смисъл в него, който избягваме?

„Обикновено най-тежките предателства стават от най-близките хора. Това е в цялата човешка история”, коментира в предаването „Социална мрежа” отец Василий Сарян, предстоятел на храм „Преображение господне”.

Разпети петък - време за духовна утеха, смирение и вяра

Причината за предателството обикновено е злото, което иска да унищожава, смята още той. Предателствата винаги са с користна цел.

„Казваме, че пътят към ада е постлан с добри намерения. Винаги си мислим, че вършим добро, а всъщност в огромна част от случаите извършваме пъкленото дело на Лукавия, който ни подтиква под благовидни форми да извършим предателство”, казва отец Сарян.

Той обясни, че думата дявол в превод означава лъжец.

„Най-големият грях, който може да извърши човек, е самоубийството. Там няма прошка, душата отива директно в ада”, обяснява отец Сарян.

