-
-
-
-
-
-
Предателствата винаги са с користна цел, казва отец Василий Сарян
Защо предаваме и защо толкова трудно понасяме страданието? Има ли смисъл в него, който избягваме?
„Обикновено най-тежките предателства стават от най-близките хора. Това е в цялата човешка история”, коментира в предаването „Социална мрежа” отец Василий Сарян, предстоятел на храм „Преображение господне”.
Причината за предателството обикновено е злото, което иска да унищожава, смята още той. Предателствата винаги са с користна цел.
„Казваме, че пътят към ада е постлан с добри намерения. Винаги си мислим, че вършим добро, а всъщност в огромна част от случаите извършваме пъкленото дело на Лукавия, който ни подтиква под благовидни форми да извършим предателство”, казва отец Сарян.
Той обясни, че думата дявол в превод означава лъжец.
„Най-големият грях, който може да извърши човек, е самоубийството. Там няма прошка, душата отива директно в ада”, обяснява отец Сарян.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни