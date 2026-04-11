Астронавтите на "Артемис II" се завърнаха от Луната с успешно приводняване в Тихия океан.

Orion's main parachute has deployed. The spacecraft has a system of 11 chutes that will slow it down from around 300 mph to 20 mph for splashdown.



Четиримата астронавти от мисията "Артемис II" се завърнаха на Земята, след като преминаха успешно през земната атмосфера и се приземиха безопасно във водите на Тихия океан край южното крайбрежие на щата Калифорния.

Екипите по спасяването очакваха в готовност приземяването на капсулата, за да извадят екипажа - американските астронавти Рийд Уайзман, на 50 години, Виктор Глоувър, на 49 години, и Кристина Кох, на 47 години, както и канадския астронавт Джереми Хансен, на 50 години.

The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

Капсулата "Орион" на НАСА се спусна плавно с парашути във водата малко след 17:00 ч. местно време (03:00 ч. българско), с което приключи мисията, която отведе астронавтите по-далеч в Космоса, отколкото някой друг е стигал преди това.

Екипите на НАСА и Военноморските сили на САЩ обезопасиха плаващата капсула и помогнаха на четиримата астронавти да излязат от нея и да бъдат закарани на борда на намиращия се наблизо десантен транспортен кораб USS John P. Murtha, за да преминат първоначални медицински прегледи.

„Чуваме ви ясно и отчетливо“, каза командирът на мисията Уайзман след проверка на комуникацията. „Какво пътуване! Стабилни сме“, добави той.

Това беше триумфално завръщане у дома за екипажа, чието рекордно лунно прелитане разкри не само части от обратната страна на Луната - никога невиждана досега от човешки очи - но и пълно слънчево затъмнение.

Командир Рийд Уайзман, пилотът Виктор Глоувър, Кристина Кох и канадецът Джереми Хансен достигнаха атмосферата, пътувайки с 33 Маха - или 33 пъти скоростта на звука.

При завръщането си към Земята космическият кораб беше подложен на температури, равни на около половината от температурата на Слънцето. Това беше ключов тест за топлинния щит, който при предишна безпилотна мисия е показал проблеми. Този път обаче навлизането в атмосферата и приводняването на „Артемис II“ преминаха безпроблемно.

Напрежението в контролния център на мисията се увеличи, когато капсулата беше погълната от гореща плазма по време на пиковото нагряване и влезе в планирано прекъсване на комуникацията.

Всички погледи бяха насочени към топлинния щит на капсулата, който трябваше да издържи хиляди градуси по време на повторното влизане в атмосферата. По време на единствения друг тестов полет на космическия кораб - през 2022 г., без никой на борда - овъглената външна част на щита изглеждаше толкова белязана от дупки, колкото луната.

Спасителният кораб USS John P. Murtha очакваше пристигането на екипажа край бреговете на Сан Диего, заедно с ескадрила военни самолети и хеликоптери.

All four of the Artemis II astronauts have been successfully extracted from the Orion spacecraft following splashdown and are now on the USS John P. Murtha. Next up, they will be escorted to the medical bay where they will undergo post-mission medical evaluations. pic.twitter.com/v96RFKEUNN — NASA (@NASA) April 11, 2026

Последният път, когато НАСА и Министерството на отбраната се обединиха за връщане на лунен екипаж, беше за "Аполо 17" през 1972 г.

Астронавтите поставиха няколко рекорда:

►Отдалечиха се на 400 хиляди километра, което се случва за първи път в историята на човечеството. Така беше подобрен рекорда на „Аполо 13“.

►Те достигнаха до тъмната част на Луната и я сканираха. А това беше и най-опасния момент в цялото пътуване, тъй като астронавтите изгубиха сигнал с контролната кула за около 40 минути.

►За първи път четирима души летят заедно извън околоземна орбита.

„Артемис II” влезе в зоната на лунното притегляне

Историческо пътуване

Мисията, започнала с драматично изстрелване от Флорида на 1 април, беше изпълнена с първи постижения, рекорди и изключителни моменти. Тя се счита за ключова стъпка към бъдещи пилотирани кацания на Луната. Това е първата пилотирана мисия от програмата на НАСА, която цели установяване на трайно присъствие на Луната, включително бъдещо изграждане на база.

Втората фаза на програмата „Артемис“ беше тестова мисия за проверка надеждността на капсулата „Орион“, която досега не е превозвала хора. Полётът постави и рекорд: четиримата астронавти станаха хората, достигнали най-голямо разстояние от Земята - 252 756 мили (406 771 километра). Докато се движеха в дълбокия космос и обикаляха Луната, астронавтите направиха хиляди снимки, създавайки впечатляваща колекция от изображения, които впечатлиха хората на Земята.

Те станаха свидетели и на слънчево затъмнение, както и на изключителни удари на метеорити по лунната повърхност. Няколко постижения допълниха историческия характер на мисията: Глоувър стана първият човек с африкански произход, облетял Луната, Кох - първата жена, а канадецът Хансен - първият неамериканец.

Мисията "Артемис 2", която измина общо 694 392 мили, или 1 117 515 километра, след като направи две орбити около Земята и кулминационно прелитане покрай Луната на разстояние от 252 000 мили, или oколо 406 000 км, от земната повърхност, бе първият тестов полет от поредицата мисии "Артемис", чиято цел е да върнат астронавти на повърхността на Луната, като се започне от 2028 г.

Ключовия топлинен щит

Капсулата „Орион“ успешно премина критичен тест: навлизането в атмосферата беше особено рисково заради проблеми, възникнали при „Артемис I“ през 2022 г., когато безпилотен полет до Луната показа неочаквана ерозия на топлинния щит. За да намали риска, НАСА промени траекторията на навлизане в атмосферата, след като установи, че предишният профил е допринесъл за проблемите. Астронавтите се върнаха по по-стръмна и по-къса траектория, която според НАСА намалява риска до приемливо ниво.

Въпреки това ситуацията с топлинния щит предизвика сравнения с катастрофите на совалките „Чалънджър“ (1986) и „Колумбия“ (2003), при които астронавти загиват след пренебрегнати предупреждения. Но за облекчение на НАСА, астронавтите, семействата им и обществеността, „Артемис II“ завърши успешно своето завръщане.

Близките им наблюдаваха мисията от центъра в Хюстън, където астронавтите трябва да се съберат със семействата си вероятно през уикенда.

Редактор: Иван Петров