Астронавтите от мисията „Артемис II” влязоха в понеделник в последната фаза преди историческото прелитане около Луната. Капсулата „Орион" е достигнала повратната точка, при която гравитацията на Луната надделява над тази на Земята, и вече се насочва към лунната обиколка. Екипажът се очаква да постави рекорд за най-голямо отдалечаване от Земята от всеки човек досега.

Редактор: Габриела Павлова