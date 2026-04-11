публикувана на сайта на външното министерство . МВнР уведомява, че поради продължаващи протести в Ирландия на множество места в страната са организирани блокади. Възможни са затруднения във функционирането на обществения траспорт, включително в столицата Дъблин, като много от услугите вече са частично преустановени. Това гласи информация,

Препоръчва се на българските граждани, намиращи се на територията на Ирландия или планиращи пътуване до страната, да спазват указанията на местните власти и да планират повече време за придвижване, включително до летище Дъблин.

При необходимост от кризисно или консулско съдействие, българските граждани могат да се обръщат към Посолство на Република България в Ирландия на дежурен телефон за спешни случаи: +353 876 830 566 или на е-mail: Embassy.Dublin@mfa.bg

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации в чужбина се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция “Ситуационен център”: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: crisis@mfa.bg.

