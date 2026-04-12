В празничния ден на Възкресение Христово, жителите на хасковското село Мандра отправят молитва не само за здраве, но и за оцеляването на своя духовен дом. Църквата „Света Неделя”, построена през далечната 1874 година, се намира в критично състояние и има спешна нужда от ремонт, за да не се превърне в руина.

За век и половина храмът е преживял много, но днес битката с времето изглежда по-трудна от всякога. Покривът тече на десетки места, а при всеки по-силен дъжд мазилката от тавана пада директно върху пода. Колоните и олтарът също са сериозно компрометирани. „Влизането в църквата вече е опасно. Преди всеки празник проверяваме дали изобщо е безопасно да пуснем хора вътре”, споделят местните жители.

Въпреки разрухата, надеждата в Мандра идва от младите хора, които през последните години са се заселили в селото. Те отказват да оставят историята си да се разпадне и организират поредица от благотворителни кампании под надслов „Да върнем светлината в нашия храм”.

В инициативата се включват арт работилници, пекарни и ученици от Хасковската гимназия по туризъм, които изработват козунаци и сувенири за великденските базари. „Всяка помощ е ценна – дори пет или десет лева са стъпка към спасението на църквата”, казват доброволците.

Времето обаче работи срещу вярващите. Първоначалните изчисления за ремонт на стойност 40 000 лева вече са неактуални. Поради забавянето и инфлацията, сумата е набъбнала с над 20% и по груби сметки за пълното възстановяване са необходими над 26 000 евро.

Въпреки опасността, и този Великден в „Света Неделя” се отслужи служба. За хората в Мандра храмът е символ на възраждането и те вярват, че с общи усилия ще успеят да го съхранят за следващите поколения.

Сметка: Света Неделя

IBAN: BG93UBBS80021090014550

Банка: ОББ

Основание: Дарение за църквата в с. Мандра

