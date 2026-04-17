Иран отваря напълно Ормузкия проток по време на примирието. Новината съобщи министърът на външните работи на Иран.

Абас Арагчи написа в петък в X, че „преминаването за всички търговски кораби през Ормузкия проток е обявено за напълно отворено за оставащия период на прекратяване на огъня“.

„Преминаването през протока ще бъде по координирания маршрут, обявен от Организацията за пристанища и морско дело на Иран", каза Арагчи.

Веднага след поста на Арагчи, цените на суровия петрол паднаха с 9%.

След новината, че Ормузкият проток е отворен, Доналд Тръмп публикува отговора си в публикация с главни букви в социалната си мрежа Truth Social. Той написа: "ИРАН ТОКУ-ЩО ОБЯВИ, ЧЕ ИРАНСКИЯТ ПРОЛИВ Е НАПЪЛНО ОТВОРЕН И ГОТОВ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ. БЛАГОДАРЯ ВИ!".