Търговски кораби ще могат да преминават до края на оставащия период от примирието
Иран отваря напълно Ормузкия проток по време на примирието. Новината съобщи министърът на външните работи на Иран.
Абас Арагчи написа в петък в X, че „преминаването за всички търговски кораби през Ормузкия проток е обявено за напълно отворено за оставащия период на прекратяване на огъня“.
„Преминаването през протока ще бъде по координирания маршрут, обявен от Организацията за пристанища и морско дело на Иран", каза Арагчи.
Веднага след поста на Арагчи, цените на суровия петрол паднаха с 9%.
След новината, че Ормузкият проток е отворен, Доналд Тръмп публикува отговора си в публикация с главни букви в социалната си мрежа Truth Social. Той написа: "ИРАН ТОКУ-ЩО ОБЯВИ, ЧЕ ИРАНСКИЯТ ПРОЛИВ Е НАПЪЛНО ОТВОРЕН И ГОТОВ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ. БЛАГОДАРЯ ВИ!".
