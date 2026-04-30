Силен снеговалеж започна в по-високата част на Троянско. На над 1100 метра надморска височина дъждът се обърна в сняг, с тенденция за натрупване на снежна покривка. Цветята и цъфналите дръвчета в Балкана побеляха.

Прогнозата е валежът да продължи до късно през нощта и в ранните часове в петък.

Оранжев и жълт код за валежи беше обявен в голяма част от страната.