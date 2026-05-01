Четвърта поредна украинска атака запали руския нефтен терминал
Нов украински удар с дрон срещу руското черноморско пристанище Туапсе, четвъртият за последната седмица, отново предизвика пожар в морския терминал, но не доведе до ранени, съобщиха рано днес местните власти.
Туапсе е обект на повтарящи се атаки, особено нефтеният терминал на черноморското пристанище. Ударите нарушиха нормалния ритъм на живот – в четвъртък жителите получиха указания да не пият вода от чешмата, а училищата останаха затворени след третия украински удар с дронове срещу рафинерията в града.
Междувременно руска атака с дронове през нощта нанесе щети на пристанищната инфраструктура в района на Одеса. Засегнати са две многоетажни жилищни сгради, има и ранени, съобщиха местните власти.
