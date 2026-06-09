Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска обяви, че утре ще се срещне с българския президент Илияна Йотова в София.

"Това е естествено продължение на нашата среща в Ереван – един приятен женски разговор. Трябва да кажа, че когато за първи път се срещнах с г-н Радев в София и се случи този инцидент със знамената, той беше забравен, но всички ние, които присъствахме на работния обяд, където той говори за необходимостта от сътрудничество в много области, в които заедно бихме постигнали по-добро, по-лесно, много успехи. И мисля, че това е единственият начин да се държим добросъвестно. Нека не се обиждаме, нека не се нараняваме, нека се опитваме да си мерим думите", казва в интервю за македонската медия „360 градуса“ Силяновска.

Гордана Силяновска и Александър Вучич са на двудневно посещение в София

Силяновска идва утре в София с македонския външен министър Тимчо Муцунски, с когото ще участва в срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.