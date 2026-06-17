Прокурорската колегия избира днес изпълняващ функциите „директор на Националната следствена служба”.

По предварителна информация петима души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Сред тях са бившият му заместник Ясен Тодоров, както и говорителят на службата Мариан Маринов.

ВСС решава кой да оглави временно Националното следствие

Днес е и второто заседание, на което кадровиците могат да издигнат кандидатури за нов титуляр начело на Националната следствена служба.

Редактор: Мария Барабашка