Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на Националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът за седмокласниците започва в 9:00 часа и е с продължителност от общо 2 часа и 45 минути. За десетокласниците изпитът започва в 8:00 ч. и е 90 минути. И за двете матури беше изтеглен вариант 1.



Учениците трябва да са в учебните заведения поне 30 минути преди началото на изпита. Необходимо е да носят документ за самоличност и служебна бележка, както и химикал, пишещ с черен цвят.

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На 19 юни е Националното външно оценяване за учениците от седми и десети клас по математика, а резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли.

Редактор: Дарина Методиева