Веднага след удара машината е била обхваната от пламъци

Малък самолет катастрофира на магистрала в южната част на американския щат Тексас. На мястото започна мащабна спасителна операция.

Инцидентът е станал в района на град Ларедо малко след 22:00 часа местно време.

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По данни на местната полиция, веднага след удара машината е била обхваната от пламъци, а спасителни екипи са се втурнали към мястото, за да извадят хората от останките на самолета. Към момента не е ясно колко души са се намирали на борда и какво е състоянието им.

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Няма информация за пострадали сред шофьорите и пътниците в автомобилите, които са се движили по магистралата по време на катастрофата. Властите са затворили пътния участък и в двете посоки.

Разпространени в интернет кадри показват самолета, спрял странично в предпазната мантинела. На видеото се вижда как спасителите разбиват прозорец на пилотската кабина, за да достигнат до хората вътре и да ги евакуират от горящата машина. Причините за катастрофата се разследват.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Пламен Йотински, БТА

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