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Веднага след удара машината е била обхваната от пламъци
Малък самолет катастрофира на магистрала в южната част на американския щат Тексас. На мястото започна мащабна спасителна операция.
Инцидентът е станал в района на град Ларедо малко след 22:00 часа местно време.
Самолет се разби в квартал в Сан Диего, има загинали (ВИДЕО+СНИМКИ)
#Entérate Un #CessnaCitationLatitude (#N523QS) de #Netjets, proveniente de San José del Cabo, sufrió un #accidente durante la fase final de su aproximación al Aeropuerto de #Laredo, #Texas.— EnElAire (@Enel_Aire) June 17, 2026
Imágenes que circulan redes sociales, muestran el lugar del siniestro y la reacción de… pic.twitter.com/sveMTVKUvz
По данни на местната полиция, веднага след удара машината е била обхваната от пламъци, а спасителни екипи са се втурнали към мястото, за да извадят хората от останките на самолета. Към момента не е ясно колко души са се намирали на борда и какво е състоянието им.
🚨Aeronave jet bimotor Cessna Citation Latitude accidentada esta noche en KLRD. pic.twitter.com/BJEqUtqCks— AeroRadioGrinch (@radio_grinch) June 17, 2026
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Няма информация за пострадали сред шофьорите и пътниците в автомобилите, които са се движили по магистралата по време на катастрофата. Властите са затворили пътния участък и в двете посоки.
⚠️🚨 Reportan caída de una aeronave en #Laredo, #Texas ✈️— Yo te informo MEXICO (@MexicoInformo) June 17, 2026
Los primeros reportes indican que el incidente ocurrió en las inmediaciones del Loop 20 por la milla.
Hasta el momento no se ha confirmado el número de personas involucradas ni las posibles causas del accidente pic.twitter.com/81Lyq0k9O5
Разпространени в интернет кадри показват самолета, спрял странично в предпазната мантинела. На видеото се вижда как спасителите разбиват прозорец на пилотската кабина, за да достигнат до хората вътре и да ги евакуират от горящата машина. Причините за катастрофата се разследват.Редактор: Цветина Петкова
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