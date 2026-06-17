Малък самолет катастрофира на магистрала в южната част на американския щат Тексас. На мястото започна мащабна спасителна операция.

Инцидентът е станал в района на град Ларедо малко след 22:00 часа местно време.

Самолет се разби в квартал в Сан Диего, има загинали (ВИДЕО+СНИМКИ)

#Entérate Un #CessnaCitationLatitude (#N523QS) de #Netjets, proveniente de San José del Cabo, sufrió un #accidente durante la fase final de su aproximación al Aeropuerto de #Laredo, #Texas.



Imágenes que circulan redes sociales, muestran el lugar del siniestro y la reacción de… pic.twitter.com/sveMTVKUvz