Народните представители се предвижда да обсъдят замразяването на заплатите си и спирането на автоматичната им индексация на всеки три месеца.



Предложението на „Прогресивна България“ е основното месечно възнаграждение на народните представители да бъде фиксирано в размер на три средномесечни заплати в обществения сектор – или 4236 евро.

Най-много в Европа: Българските депутати взимат близо 7 пъти минималната заплата

Редактор: Дарина Методиева