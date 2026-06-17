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Предложението е на „Прогресивна България“
Народните представители се предвижда да обсъдят замразяването на заплатите си и спирането на автоматичната им индексация на всеки три месеца.
Предложението на „Прогресивна България“ е основното месечно възнаграждение на народните представители да бъде фиксирано в размер на три средномесечни заплати в обществения сектор – или 4236 евро.
Най-много в Европа: Българските депутати взимат близо 7 пъти минималната заплатаРедактор: Дарина Методиева
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