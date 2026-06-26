Проведохме първа работна среща във връзка с безводието, на фокус са Плевен и Ловеч, но ще бъдат разгледани проблемите и на други области. Водните ресурси на страната не се управляват достатъчно добре. Започваме незабавни действия за минимизиране на риска от въвеждане на воден режим в множество райони в страната. Това заяви началникът на политическия кабинет на Румен Радев Николай Копринков на брифинг в Министерски съвет.

Министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков заяви, че ще бъде ремонтирано водохващането на Черни Осъм. Водоснабдителна група „Биволаре“ ще бъде възстановена, а също така ще бъде възстановена и връзката с язовир Долни Дъбник.

Започват масови проверки за кражби на вода от реките и язовирите у нас

За бентовото съоръжение на река Вит каза, че има проект, но досега не е работено по него.

Държавата ще осигури финансирането на тези проекти.

Продължава подмяната на уличната водопреносна мрежа в Плевен, допълни още той.

Шишков заяви, че приоритет в работата ще бъде довеждащия водопровод Черни Осъм.

Състоянието на пътищата

Във връзка с темата за мантинелите на магистралите Шишков заяви, че е наредил проверка - да се изследва качеството, от което са изработени съоръженията. Той допълни, че има ново изискване за тях. На магистрала "Тракия", където се случи катастрофата, в която загинаха две деца и бащата на едното от тях, мантинелата не е подменена. В другата катастрофа на "Струма" мантинелата е била подменена, допълни още министърът.

Редактор: Цветина Петрова