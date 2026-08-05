Българинът Петър Христов постави рекорд, като стана първият ултрамаратонец, пробягал цялото било на Стара планина - разстояние от 686 км, за малко повече от 7 дни. Преходът му започва от връх Връшка чука, преминава през връх Ком и завършва на нос Емине.

По думите му уменията му на бегач са били „последното нужно нещо”. „В подобен ултрамаратон основното е оцеляването и справянето с дискомфорта и болката, да не можеш да си събуеш обувките и след няколко часа да тръгнеш на един още по-дълъг и труден ден”, сподели той.

Ултрамаратонецът Божидар Антонов тръгна от Ком към Емине

Христов разказа за втория си ден, когато вече бил прекарал над 40 часа без сън и имал изминати близо 150 км. По трасето получавал рани от тръни и изпитвал сериозен недостиг на калории. Поради липсата на време храненето и възстановяването се случвали в движение, с помощта на екип, който му носел храна и част от багажа.

Маршрутът криел сериозни изпитания - през последните два дни температурата надхвърлила 35 градуса на открит терен, което налагало постоянна хидратация. Христов се срещал и с диви животни като сърни, диви прасета, мечки.

Постижението на ултрамаратонеца е верифицирано и доказано напълно чрез GPS устройство и мобилно приложение, които са проследявали движението му във всеки един момент.

Крайното му време за изминаване на маршрута е 7 дни, 18 часа и 23 минути. Както самият той разказа, бягането му е било без предварително изготвен план, но с изключително внимание, за да избегне контузии.

Извън спортните си приключения Петър Христов работи в IT сферата.

Редактор: Мария Барабашка