Кадри, на които победителката на „Евровизия“ DARA е изведена с полицейски кордон след концерта за Деня на Варна на 15 август, предизвикаха вълна от коментари и спекулации в социалните мрежи. Част от потребителите предположиха, че певицата е била задържана или че се е случил извънреден инцидент.

Авторката на видеото Росица Тонева обаче разказа в „Здравей, България“, че видяното на кадрите няма общо с подобни твърдения. По думите ѝ около DARA е имало много деца и родители, които искали снимка с нея, а полицията най-вероятно е била използвана, за да осигури безопасното ѝ извеждане от мястото. „Имаше страшно много дечица. Това не бяха някакви хора, които крещят или правят нещо нередно. Имаше деца и майки, които просто искаха снимка с тяхната любима певица“, обясни Тонева.

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Тя допълни, че според нея предприетите мерки са били решение на организаторите заради големия интерес към DARA след края на концерта. „Аз съм сигурна, че всичко това е организирано от организаторите, не от самата DARA“, каза тя.

Росица Тонева обясни, че първоначално е публикувала клипа единствено като спомен за дъщеря си, която е голям почитател на певицата. „Исках просто да запечатам един красив спомен за дъщеря ми. Тя много обича DARA и искаше да се снима с нея. Нямаше възможност за снимка и аз заснех този клип“, разказа Тонева.

По думите ѝ впоследствие видеото неочаквано набрало голяма популярност и започнало да се разпространява с различни интерпретации. „Не съм го качила, за да показвам дали DARA е звезда или не. Не съм искала и да предизвиквам негативизъм към нея. Аз самата я харесвам страшно много“, подчерта авторката на кадрите.

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Тонева заяви, че голяма част от коментарите в интернет не отговарят на това, което действително е видяла на място. Според разказа ѝ не е имало задържане или извънредна ситуация, а полицейското присъствие е било свързано с необходимостта певицата да бъде изведена през множеството фенове след края на празничния концерт.

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