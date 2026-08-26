Двама жители на американския щат Пенсилвания са починали след заразяване с морбили, съобщиха местните здравни власти. Това са първите смъртни случаи от заболяването в САЩ през тази година и първите в Пенсилвания от 35 години насам.

И двамата починали са били неваксинирани и са жители на окръг Ланкастър, където делът на ваксинираните е по-нисък от средния за страната. Морбили е силно заразно вирусно заболяване, което може да доведе до тежки усложнения.

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По данни на американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията към 20 август в страната са потвърдени 2777 случая на морбили от началото на 2026 г. Това е най-високият брой на регистрирани случаи за една година, откакто заболяването беше обявено за ликвидирано в САЩ през 2000 г.

Здравните власти продължават да следят разпространението на заболяването, особено в районите с по-нисък ваксинационен обхват. Смъртните случаи в Пенсилвания са първите регистрирани в щата от три десетилетия.

Редактор: Ралица Атанасова