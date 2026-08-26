За първи път във френската авиационна индустрия ракът на гърдата на стюардеса беше признат за професионално заболяване. Решението е на съда в град Байон и се отнася до 59-годишната Софи Лено, която работила за „Еър Франс“ от 1989 до 2019 г. Според адвоката ѝ решението може да създаде прецедент и да улесни други служители от авиацията да предявят подобни искове.

Лено е натрупала над 12 600 летателни часа, от които повече от 6500 са били през нощта. Съдът е взел предвид продължителния нощен труд, излагането на йонизираща радиация и пасивното пушене. Пушенето е било разрешено на полетите на „Еър Франс“ до 2000 г. Съдът е отбелязал и липсата на генетични или свързани с начина на живот фактори, които биха могли да обяснят заболяването.

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Преди съдебното решение два регионални комитета са заключили, че няма достатъчно доказателства за връзка между заболяването и професионалната дейност на Лено. Ракът на гърдата не е включен в официалния списък на професионалните заболявания във Франция, което прави процедурата по признаването му особено трудна. Лено е водила битка за признаването на професионалния произход на заболяването в продължение на две години и половина.

„Наистина най-съкровеното ми желание е това да отвори пътя за други жени, които може би не са се осмелили досега“, заяви Лено, която в момента е в ремисия. Нейната адвокатка Елизабет Льору определи решението като правен прецедент. То е окончателно и не е обжалвано. Според някои изследвания редовният нощен труд може да е свързан с по-висок риск от развитие на рак на гърдата. Заболяването е най-смъртоносният вид рак сред жените във Франция, като всяка година от него умират близо 13 000 жени.

Редактор: Ралица Атанасова