Полицията в Пловдив задържа 30-годишен мъж при специализирана операция срещу разпространението на наркотици. При акцията са открити повече от килограм амфетамин, както и други забранени вещества, съобщи кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

Мъжът, който е криминално проявен, бил спрян в края на миналата седмица на входа на Пловдив откъм Пазарджик. Последвали личен обиск и претърсвания на автомобила му, както и на адрес в пазарджишкото село Ивайло.

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При проверките разследващите иззели 1012,833 грама амфетамин, около 58 грама метамфетамин и приблизително същото количество марихуана. Намерени са още електронна везна, мобилен телефон и други вещи, свързани с разследването.

Според Окръжната прокуратура в Пловдив наркотиците са били предназначени за последващо разпределяне на по-малки дози и продажба.

По искане на прокуратурата на 24 август съдът е оставил 30-годишния мъж за постоянно в ареста.

Само през юли при полицейски операции в Пловдив и областта бяха конфискувани над пет килограма различни високорискови наркотични вещества, а задържаните бяха 68.

Редактор: Цветина Петкова