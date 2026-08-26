Филмът „Нина Роза“, в който българският режисьор и актьор Галин Стоев играе главната роля, е избран да представлява Канада в категорията за най-добър международен филм на 99-ите награди „Оскар“ през 2027 г., съобщиха „Холивуд рипортър“ и „Скрийн дейли“. Режисьор и сценарист на филма е Женвиев Дулуд дьо Сел.

Драмата, която през февруари спечели „Сребърна мечка“ за най-добър сценарий на кинофестивала в Берлин, е избрана от канадска комисия, която включва различни представители на филмовата индустрия. Филмът е копродукция между Канада, Италия, Белгия и България. От българска страна продуценти са Николай Мутафчиев и Любомира Пиперова.

От Берлинале до София Филм Фест: Галин Стоев и неговата „Нина Роза“

„Щастлива съм и същевременно изпитвам уважение заради тази чест, която се отнася до цялото голямо семейство на филма – преди всичко от Квебек и Канада, но също така от България, Италия и Белгия“, коментира Женвиев Дулуд дьо Сел, цитирана от канадската филмова агенция Telefilm Canada.

„Опитахме се да направим нюансиран филм, който оставя място за поезия и размисъл и говори за дългосрочната цена на миграцията, за наследството и идентичността. Надявам се пътят на филма, особено в настоящия контекст, да продължи да обогатява разговорите ни по тези деликатни въпроси“, казва режисьорката.

„Нина Роза“ е вторият ѝ пълнометражен филм след Une colonie от 2018 г. Освен Галин Стоев във филма участват още български актьори, сред които Мишел Цончев, София Станина, Екатерина Станина, Светлана Янчева, Елена Атанасова, Цветан Тодоров, Емил Котев, Мария-Радена Божкова, Стефания Кочева, Димитър Николов, Антонио Димитриевски, Анастасия Колева, Март Лачев, Ева Шуминовска.

В центъра на историята е българският имигрант Михаил, който след завръщането си от Канада в България е принуден да се изправи пред миналото, което е искал да забрави. В ролята на Михаил е Галин Стоев – режисьор, актьор и бивш директор на Националния театър в Тулуза.

Редактор: Никола Тунев