Шофьор загина след челен сблъсък между два камиона тази сутрин на главния път Плевен – София. Инцидентът е станал около 7:30 часа в участъка между луковитските села Петревене и Румянцево.

В катастрофата са участвали два тежкотоварни автомобила – единият с българска, другият с румънска регистрация. Вследствие на удара двата тира са препречили изцяло пътното платно, а превозваната от тях стока се е разпиляла по пътя – дървени плоскости от единия камион и безалкохолни напитки от другия.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Българският шофьор е бил в тежко състояние, транспортиран е с линейка, но починал от получените наранявания.

С въздушна линейка е бил превозен румънският шофьор, който е без опасност за живота. Настанен е в болница в Плевен с тежка съчетана травма - фрактури на бедрената и на раменната кост, шест счупени ребра и лицева травма с разкъсно-контузни рани.

Автовоз блокира част от международния път София - Букурещ между Русе и Дунав мост (ВИДЕО)

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Движението в участъка е напълно блокирано и се извършват следствени действия. Въведен е обходен маршрут. Пътуващите в посока Русе се насочват през село Златна Панега, покрай циментовия завод, след това над село Брестница и по път 305 Пещерна – Торос – Дерманци. За движещите се към София обходният маршрут е през Луковит – село Тодоричене – село Дерманци, откъдето после могат да се включат към автомагистрала „Хемус“ или да продължат по път 305.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Участъкът между Петревене и Румянцево продължава да е сред най-натоварените и опасни отсечки в страната, където често възникват тежки пътнотранспортни произшествия със загинали. Инцидентът се е случил недалеч от мястото, където преди година и половина при друг тежък инцидент загина Сияна.