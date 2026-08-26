833 кг канабисови растения са открити и унищожени при специализирана полицейска операция на криминалисти от районните управления на МВР в Сандански и Петрич.

Около 214 растения (551 кг) са били засадени в две обособени ниви в местността „Андзов гроб“ в землището на село Хърсово, община Сандански. Други 207 растения (282 кг) са открити в обезлесен участък в землището на село Вишлене в община Петрич.

По двата случая са образувани досъдебни производства, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Благоевград, предава кореспондентът на БТА в Гоце Делчев Елена Рускова.

Откриха над 3 тона канабис край Сандански (СНИМКИ)

Миналата седмица над три тона канабис бяха открити и унищожени от „Гранична полиция“ в планините Пирин и Огражден.

Редактор: Цвета Лазаркова