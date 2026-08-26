Снимка: ГД „Гранична полиция“, архив
По случаите са образувани досъдебни производства
833 кг канабисови растения са открити и унищожени при специализирана полицейска операция на криминалисти от районните управления на МВР в Сандански и Петрич.
Около 214 растения (551 кг) са били засадени в две обособени ниви в местността „Андзов гроб“ в землището на село Хърсово, община Сандански. Други 207 растения (282 кг) са открити в обезлесен участък в землището на село Вишлене в община Петрич.
По двата случая са образувани досъдебни производства, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Благоевград, предава кореспондентът на БТА в Гоце Делчев Елена Рускова.
Откриха над 3 тона канабис край Сандански (СНИМКИ)
Миналата седмица над три тона канабис бяха открити и унищожени от „Гранична полиция“ в планините Пирин и Огражден.Редактор: Цвета Лазаркова
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