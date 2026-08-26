Пратка от близо 300 кг марихуана са заловили турските митнически власти на ГКПП Хамзабейли/Лесово при границата с България, при опит да бъде внесена нелегално в Турция, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на валийството на Одрин.

Екипи на Службата за разузнаване и охрана на митниците към Министерството на търговията са предприели проверка на товарен автомобил, пристигнал откъм пункт Лесово. На скенера е отчетено наличието на нерегистриран товар. В последвалата щателна проверка на тира екипите са включили и кучето Атлас, обучено за търсене и откриване на наркотици, оръжия и други опасни вещества.

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Наркотичната пратка с тегло 287 кг и 910 г е била разпределена в 255 броя пакети, укрити на различни места в товарния автомобил. Задържан е шофьорът на тира, чиято националност не се съобщава. Републиканската прокуратура в Одрин е започнала разследване на случая.

Редактор: Цвета Лазаркова