Интензивни валежи, стръмен и малък водосбор и огромно количество отломки са сред причините за тежкото наводнение в Струмяни. На този фон едва 7 от общо 265 български общини имат реални планове за адаптация към климатичните промени, посочи в ефира на „Твоят ден“ проф. Стелиан Димитров от Софийския университет.

„Основният фактор е интензивното изваляване за кратък период, което в този случай е попаднало в сравнително малък водосбор - около 30 квадратни километра. Доста тесен, с планински характер, тоест с доста голям наклон“, обясни проф. Димитров. По думите му това е довело до концентрирането на много сериозен повърхностен отток, в който имало изкоренени и мъртви дървета.

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Според експерта самото природно явление не може да бъде предотвратено, но последствията могат да бъдат ограничени. „Ние наричаме това явление внезапно наводнение, тъй като практически за няколко минути се концентрира този отток, който влиза в урбанизираната територия и причинява всички тези щети. Затова е необходимо пълно картографиране на рисковите малки водосбори, проверка на състоянието на хидротехническите съоръжения и предварително планиране на конкретни мерки", посочи Димитров.

„Само 7 от 265 общини, което е 2,6% от всички в България, имат реални планове за адаптация към климатичните промени“, посочи проф. Димитров. Той подчерта, че „самото изваляване не е бедствие“, а се превръща в такова, когато засегне хора, инфраструктура и населени места. „Превенцията е много по-евтиният вариант от това да се справяме с последствията. Самото чистене на деретата не е мярка. То може да бъде такава, ако е направено в съответствие с това, което казва науката“, категоричен беше експертът.