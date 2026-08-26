Украинският президент Володимир Зеленски подписа указ, с който награждава американския предприемач Илон Мъск с украинския „Орден на свободата“. Отличието е свързано с ролята на неговата компания SpaceX и системата за сателитна комуникация Starlink, която се използва от украинските въоръжени сили.

Според публикувания на сайта на Зеленски указ Мъск получава наградата за "изключителни лични заслуги в защитата на човешкия живот и свободата, както и за развитието на отношенията между народите на Украйна и Съединените американски щати“.

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Отношенията между Мъск и украинското ръководство обаче през последните месеци са белязани и от напрежение. Според информация на списание „The Atlantic“ Зеленски е поискал от президента на САЩ Доналд Тръмп съдействие за по-широк достъп до възможностите на Starlink, но не е получил еднозначен отговор. Мъск от своя страна е отказал среща с украинския президент.

Starlink има ключова роля за комуникациите на украинската армия след началото на руската инвазия. Мъск обаче отказва на Киев да използва системата за подпомагане на удари в дълбочина на руска територия.

Редактор: Ралица Атанасова