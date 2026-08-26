Най-малко 14 новородени бебета са загинали при пожар, който избухна в родилното отделение на най-голямата държавна болница в Исламабад - Пакистанския институт по медицински науки. Огънят пламнал в ранните часове на сряда и е обхванал отделението, в което по това време са били 15 бебета, пише The Guardian.

Според говорителя на болницата д-р Аниза Джалил едно от децата е било спасено от лекар. Част от новородените са били в кувьози или на кислород. Здравният министър Мустафа Камал заяви, че кислородните бутилки са допринесли за разрастването на пожара. По думите му е възможно огънят да е започнал от климатик, но причината все още не е официално потвърдена. В болницата по това време са се извършвали ремонтни и строителни дейности.

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Сигналът за пожара е подаден малко преди 7 часа сутринта. Екипи на пожарната, спасителните служби и полицията са пристигнали бързо на място. От болницата съобщиха, че огънят е бил овладян, а оцелелите деца са били преместени в интензивното отделение. Жените, които наскоро са родили, са били принудени да напуснат отделението и да слязат по няколко стълби, за да се евакуират.

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф разпореди незабавно разследване на трагедията. „Подобна ситуация, включваща деца, е непоправима. Отговорните трябва да бъдат установени и да бъдат предприети най-строгите мерки“, заяви той. Президентът Асиф Али Зардари също изрази съболезнования на семействата, като определи загубата на живот като „съкрушителна“. Пожарите в големи сгради в Пакистан са чести, като сред причините често се посочват слабият контрол върху мерките за безопасност и неспазването на строителните изисквания.

Редактор: Ралица Атанасова