Интересът към имущественото застраховане се увеличава, особено след природни бедствия, но голяма част от българите все още не застраховат имуществото си. Това коментира в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS Калоян Маноилов - председател на Комисията по имуществено застраховане към Асоциацията на българските застрахователи.

По думите му хората често започват да търсят застрахователно покритие едва след като вече са претърпели материални щети. „Наблюдаваме завишен интерес към имущественото застраховане около природните бедствия, но мнозинството от хората остават без застраховки. Рискът се подценява, докато не се нанесе материална загуба на активите на хората“, заяви Маноилов.

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Той отчита и положителна тенденция през последните години. Докато през 2020 г. доброволни имуществените застраховки са имали 16% от хората, сега делът им достига 31%. Според него обаче страната все още е далеч от необходимите нива на застрахователно покритие.

Маноилов подчерта, че България е сред страните в Европейския съюз с най-ниско застрахователно проникване. „България е една от страните в ЕС с най-ниско застрахователно проникване, което неминуемо води до това, че в ситуация на бедствия, щетите са за сметка на семейните бюджети на пострадалите“, посочи председателят на Комисията по имуществено застраховане.

По думите му през последните години се наблюдава ръст както на броя на щетите, така и на техния размер. Сред причините са по-високите стойности на имуществото и на разходите за възстановяване след настъпване на щета.

Той посочи и две основни причини, поради които хората често отказват да се застраховат: „Две са основните причини, поради които хората отказват да се застраховат - първата е мисленето на хората, че на тях няма да им се случи, а второто, че държавата ще им помогне“, коментира той.

„Чест пропуск е, че хората си застраховат предимно недвижимите имоти – къщи и апартаменти, но без движимите имущества в тях като обзавеждане и техника“, обясни Маноилов.

На фона на зачестяващите природни бедствия той определи застраховката като основен инструмент за защита на хората от финансовите последици при подобни събития. „Климатичните промени са факт в световен план. В този ред на мисли застраховката е основният инструмент, който да предпази хората в случай на бедствие“, заяви Калоян Маноилов.

Целият разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов