Фрагмент от дрон е намерен днес сутринта на плаж на румънския черноморски курорт "Олимп", на около 38 км южно от Констанца. Според местни медии останките съдържат взривен заряд.

Дрон се самовзриви край пристанището в Констанца

Фрагментът е намерен между шезлонгите на плажа. Достъпът на туристи до зоната, разположена на около 38 км южно от пристанищния град Констанца, е ограничен. Няколко души са подали сигнал за предмета.

По-късно фрагментът беше детониран в дупка на плажа, изкопана специално за целта. Властите не са съобщили информация за произхода на безпилотния летателен апарат.

За шести пореден ден останки от дронове държат под тревога населението и властите в Румъния,. През последните дни румънските власти неколкократно изпращаха изтребители и хеликоптери, за да следят атаки с безпилотни летателни апарати край границата с Украйна.

Редактор: Станимира Шикова