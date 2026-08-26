Българска двойка е задържана във връзка с пожар в района на Кавала, Гърция, съобщава информационния портал in.gr.

Става въпрос за 37-годишна жена и 39-годишен мъж. Според разследващите пламъците са тръгнали именно от техния автомобил. След това огънят се е разпространил в съседна горска местно с ниска суха растителност и е придобил значителни размери.

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В публикацията не се посочва каква е причината за запалването на автомобила, нито се уточнява дали на двамата българи вече са повдигнати конкретни обвинения, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Разследването продължава и трябва да установи дали двамата са спазили всички мерки за безопасност, съобщиха гръцки медии.

Пожарът край Кавала възникна около 11:00 часа местно време на 25 август, а в гасенето му участваха наземни екипи, два противопожарни самолета и два хеликоптера.

Редактор: Ина Григорова