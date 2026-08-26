Властите в Париж са открили във вторник вечерта 58 мигранти, заключени в камион без шофьор, който е бил паркиран в покрайнините на френската столица.

Към момента няма официална информация за здравословното състояние на мигрантите. Следователите се опитват да установят дали те не са били докарани на мястото от организирана мрежа за трафик на хора.

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Парижката прокуратура вече е започнала разследване по подозрение в улесняване на нелегално влизане, превозване и пребиваване на чуждестранни граждани от страна на престъпна група.

Според информации във френски медии сред откритите в камиона е имало жени и деца. Властите са задържали 26 души, които не са разполагали с валидни разрешения за пребиваване във Франция.

Редактор: Мария Барабашка