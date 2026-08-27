Дръзък обир на музей потресе испанския град Вилена в провинция Аликанте. За броени минути крадци са успели да преодолеят защитата на местния музей MUVI и да отнесат голяма част от прочутото Съкровище на Вилена - една от най-значимите колекции от бронзовата епоха на Иберийския полуостров, съобщава El País.

По информация на испанското издание първите данни от разследването сочат към внимателно планирана и координирана операция, вероятно извършена от професионалисти. Местната полиция и Гражданската гвардия работят по няколко версии.

Откраднаха над 600 предмета от музей в Англия

Roban el Tesoro de Villena, uno de los más valiosos de la Edad de Bronce en Europa.



El Tesoro de Villena es un conjunto de orfebrería fechado hacia el año 1000 antes de Cristo que está compuesto principalmente por piezas de oro pic.twitter.com/8SMXnwjDGx — expansioncom (@expansioncom) August 27, 2026

Нападението започнало с предполагаема отвличаща маневра. В 05:16 часа се задействала алармата на спортен комплекс в покрайнините на града и полицейски екипи се насочили натам. Само четири минути по-късно – около 05:20 часа, се включили алармите на музея. Когато служителите на реда пристигнали в 05:24 часа, извършителите вече били изчезнали, пише El País.

Първоначално крадците опитали да проникнат през главния вход, но не успели. След това разбили защитени прозорци отстрани на сградата. Според източници на изданието начинът, по който е извършен обирът, показва, че нападателите „не са аматьори“.

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Кметът на Вилена Фулхенсио Сердан потвърди, че е открадната значителна част от съкровището – включително всички златни предмети от основната колекция. Крадците са оставили сребърните съдове, една гривна и части от т.нар. жезъл на владетеля от бронзовата епоха.

Estamos en el Museo de Villena donde se ha producido el robo del tesoro de Villena. Los ladrones rompieron una ventana y se llevan objetos por valor de 1,5 millones euros

📍Villena (Alicante) 🎥https://t.co/Bl7GNN5J5D pic.twitter.com/XvXAQSL2ef — Atlas News (@atlasnews_x) August 27, 2026

Изчезнали са и три от четирите корони на Богородица и Младенеца, изработени от злато и сребро. Четвъртата е намерена в коридор на музея и според кмета вероятно е била изпусната при бягството. Друга колекция от 35 златни предмета от същата епоха, известна като „Малкото съкровище“, не е засегната.

„Съсипаха ни. Това е част от нашето наследство и богатство. Съкровището е нашата гордост като град“, заяви разтърсеният кмет, цитиран от El País. По думите му хората във Вилена са потресени от случилото се, а някои „вървят по улиците и плачат“.

HAN ROBADO EL TESORO DE VILLENA

El Tesoro de Villena, uno de los conjuntos de orfebrería de la Edad del Bronce más importantes de Europa, ha sido robado en la madrugada de este 27 de agosto de 2026 del Museo Arqueológico de Villena (Alicante). En apenas cuatro minutos, unos pic.twitter.com/fjoUFrVeFI — Crónica de Arqueología (@ivandiazsm) August 27, 2026

Музеят е разполагал с необходимите системи за сигурност, а в момента на обира в експозицията се е намирало оригиналното съкровище, а не негово копие, подчерта Сердан.

Стойността на археологическото наследство на Вилена е оценявана на около 1,7 млн. евро само според теглото на златото. Реалната стойност на предметите като уникална археологическа колекция обаче е значително по-висока, особено при евентуална продажба на черния пазар.

Записите от камерите за наблюдение показват пристигането на няколко души с два автомобила, съобщи представителят на испанското правителство в Аликанте Мануел Пинеда. Разследващите засега не разкриват повече подробности.

Сред основните версии е нападението да е дело на специализирана престъпна група. Според ръководителя на Гражданската гвардия в Аликанте полковник Франсиско Поято все още няма окончателно заключение, но изключително краткото време, за което е извършен обирът, подкрепя версията за предварително подготвена операция.

Съкровище на повече от 3200 години

Съкровището на Вилена е сред най-ценните находки от бронзовата епоха в Испания. Колекцията включва 59 предмета от злато, сребро, желязо и кехлибар, датирани приблизително около 1250 г. пр. Хр.

То е открито случайно през 1963 г. от строителния работник Пако Гарсия Арнедо. Находката предизвиква сериозен научен интерес, тъй като няма ясна връзка с известните археологически обекти в района.

Редактор: Цветина Петкова