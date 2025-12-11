Над 600 артефакта с голяма културна стойност са били откраднати от архива на музея в Бристол при високопрофилен обир, съобщи Би Би Си.

Военни сувенири, бижута, предмети от естествена история, както и издълбани фигури от слонова кост, бронз и сребро са били откраднати от архива в района на Камбърланд Бейсин в града в ранните часове на 25 септември.

Детективите публикуваха изображения на четирима мъже, заснети от видеонаблюдението в района, след като част от колекцията на музея за Британската империя и Общността на нациите е била открадната.

„Кражбата на толкова много предмети с голяма културна стойност е значителна загуба за града“, заяви детектив-констебъл Дан Бърган. Сред откраднатите предмети са военни значки и щифтове от Ост-Индската компания.

Лувърът ще инсталира още 100 външни камери до края на 2026 г.

„Тези предмети, много от които са дарения, са част от колекция, която предоставя поглед върху многопластова част от британската история, и се надяваме обществеността да ни помогне да открием виновниците“, добави Бърган.

До момента полицията е извършила „значителни“ проверки на видеозаписи, съдебни експертизи и е в контакт с пострадалите. Сред откраднатите бижута са колиета, гривни и пръстени.

Липсват и издълбани фигурки и други декоративни предмети, както и експонати от естествената история, включително геоложки образци. Филип Уокър, ръководител на културата и креативните индустрии в Общинския съвет на Бристол, който управлява музея, заяви, че е много натъжен от обирите.

„Тези артефакти са част от колекция, която документира връзките между Великобритания и страните, които преди са били част от Британската империя от края на 18-ти до края на 20-ти век. Колекцията има културно значение за много страни и предоставя безценен запис и поглед върху живота на хората, участващи в Британската империя и засегнати от нея“, каза той.

Китайка е арестувана за кражба на шест килограма злато от музей в Париж

Полицията призовава всеки, който разпознава мъжете от видеозаписа или е видял откраднатите предмети, да се свърже с тях, включително при продажба онлайн.

Представител на Общинския съвет заяви, че полицията е решила да отложи публичното съобщение за обира, докато не извърши първоначални подробни разследвания.

Той добави, че също така е отнело време на служителите на архива да направят одит на хиляди предмети, за да се установи какво липсва.

Редактор: Ивайла Митева