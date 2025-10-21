Китайка е арестувана и обвинена в Париж за кражба на близо шест килограма злато с историческа стойност от Националния природонаучен музей във френската столица.

Обвиненията срещу 24-годишната жена са повдигнати на 13 октомври. Тя е задържана в Барселона на 30 септември въз основа на европейска заповед за арест, обясни Бекюо в разпространено изявление. Заподозряната е обвинена в кражба и участие в престъпен заговор.

Кражбата от музея е извършена на 16 септември от „изключително професионален екип“, както тогава го определи директорът на Националния природонаучен музей в Париж. Престъплението беше извършено малко повече от месец преди дръзкия обир на бижута в Лувъра, станал в неделя.

Разследването показа, че задържаната е напуснала Франция в деня на взлома и се е готвила да се върне в Китай. По време на ареста си тя е опитала да се освободи от близо един килограм златни слитъци, съобщи Лор Бекюо, без да предоставя повече подробности.

Кураторът на Природонаучния музей е установил кражбата на изложените златни късове, след като служителка по почистването забелязала фрагменти от експонатите.

Откраднатото злато представлява самородни късове от благородния метал, сред които дарения от Боливия от XVIII век, от руския Уралски регион, подарени от цар Николай I през 1833 г., както и образци от Калифорния, датиращи от времето на Златната треска. Петкилограмов самороден къс злато от Австралия, открит през 1990 г., също е бил сред откраднатите ценности, уточни Бекюо, цитирана от АФП.

Общо са откраднати близо шест килограма самородно злато, като щетите се оценяват на 1,5 милиона евро (1,7 милиона долара). Историческата и научна стойност на експонатите обаче е „безценна“, добави тя.

Разследващите са установили, че две врати на музея са били разрязани с шлайфмашина, а витрина – пробита с помощта на горелка. Наблизо са открити инструменти, включително горелка, шлайфмашина, отвертка, газови бутилки и триони, посочва АФП.

Записи от охранителните камери показват как човек влиза в музея малко след 1:00 часа след полунощ и излиза около 4:00 часа сутринта, разказа Лор Бекюо. Разследването продължава, добави тя.

Националният природонаучен музей в Париж е част от голям научноизследователски комплекс, който включва няколко музея, лаборатории, библиотеки и паркове.

Редактор: Мария Барабашка