Военен хеликоптер се включи в борбата с пожар, избухнал в планината Славянка в района на санданското село Голешово.

Машина AS 532 AL „Кугър“ от състава на 24-та авиационна база е изпратена на място, за да подпомогне гасенето на огъня от въздуха.

Военен хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето на пожар край Враца

Хеликоптерът е излетял в 16:49 часа. Военнослужещите участват в операцията по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР.

Екипажът на Cougar подпомага наземните екипи в усилията им за овладяване на пожара в труднодостъпния планински район.

Редактор: Цветина Петкова