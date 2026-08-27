Данни на клиенти са били откраднати след кибератака срещу летище Манчестър, съобщи Manchester Airports Group, цитирани от Sky News.

Групата, която управлява летищата в Манчестър, Станстед и Ийст Мидландс, уточни, че е станала жертва на киберинцидент, извършен от неоторизирана трета страна.

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„Определено количество клиентски данни е било получено. Те са свързани с резервации за паркинг, салони и Fast Track услуги, както и с регистрации за Wi-Fi на летищата в Манчестър, Станстед и Ийст Мидландс“, посочват от компанията.

От Manchester Airports Group заявяват, че рискът е бил ограничен незабавно.

„Работим със специализирани консултанти и предприемаме необходимите стъпки, за да защитим нашите клиенти и системи. Уведомили сме съответните органи и работим съвместно с тях“, се казва още в изявлението.

От компанията подчертават, че при атаката не е била застрашена безопасността на пътниците или сигурността на авиацията.

Редактор: Иван Иванов