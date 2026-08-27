НЗОК оспори част от данните, оповестени от Комисията за защита на конкуренцията за средствата, плащани за помощни средства и медицински изделия за хора с увреждания. От Здравната каса обясниха, че първоначално предоставената на КЗК информация е съдържала грешка заради дублиране на стойности по фактури.

Според официалните данни на НЗОК през 2024 г. за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания са били предвидени 55 млн. лева, а реално са изплатени 36,56 млн. лева. За 2025 г. бюджетът отново е бил 55 млн. лева, като действително изразходваната сума е 39,73 млн. лева.

Над 1 млрд. лв. за медицински изделия и помощни средства отишли при ограничен кръг фирми, КЗК проверява случая

Така за двете години общо са изплатени около 76,3 млн. лева за тази категория, посочват от Касата.

От НЗОК уточняват, че при първоначалното предоставяне на информацията, поискана от антимонополния орган, част от данните са били некоректни. Причината е, че стойностите по фактури на търговските дружества, предоставящи помощните средства и медицинските изделия, са били дублирани.

Впоследствие „Информационно обслужване“ е коригирало данните, а актуализираната информация е била изпратена от НЗОК на КЗК.

От Здравната каса подчертават, че действително изразходваните средства през 2024 и 2025 г. са останали в рамките на определените бюджети. От институцията допълват, че само за медицински изделия през тези две години са платени общо над 400 млн. лева.

Проверката на КЗК

Позицията идва, след като Комисията за защита на конкуренцията започна производство заради съмнения за проблеми на пазара на медицински изделия и помощни средства. Антимонополният орган ще проверява дали значителна част от публичното финансиране се концентрира в ограничен брой доставчици и дали действащите правила възпрепятстват конкуренцията.

До проверката се стигна след предварително проучване и сигнали от повече от 10 заинтересовани страни. Сред поставените проблеми са намаляващият брой доставчици, административни и нормативни ограничения, затруднения при ремонта на помощни средства и ограничен избор за пациентите в някои райони на страната.

КЗК ще анализира и механизма, по който НЗОК плаща за медицински изделия и помощни средства, включително дали настоящият модел ограничава навлизането на нови компании на пазара. Особено внимание ще бъде отделено на достъпа на хората с увреждания до необходимите изделия и услуги. След приключването на анализа КЗК може да предложи промени в нормативните и административните правила, ако установи, че те необосновано ограничават конкуренцията.

Редактор: Цветина Петкова