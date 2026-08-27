Лондонската полиция представи тази седмица разширен парк от електрически велосипеди. Задачата на оборудваните с тях служители на реда е да засилят борбата с уличната престъпност, като например кражби на телефони.

Властите в Англия с иновативен метод срещу зачестилите кражби на велосипеди

Представител на полицията в Лондон описа нововъдението като „революционна промяна“. В служба на полицаите са 20 нови електрически велосипеда, които могат да развиват скорост до 80 км/ч и са в състояние да следват заподозрени дори по стълби.

Редактор: Станимира Шикова