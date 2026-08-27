По разследването за заглушаването на GPS сигнал в столичния квартал „Драгалевци“ има доказателства, че такова смущение действително е било установено, но към момента сред иззетите веществени доказателства няма устройство, за което експертите да могат да потвърдят, че е заглушител. Това стана ясно от брифинг на говорителя на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова.

Тя представи хронологията на разследването и уточни, че оперативните действия са започнали в късния следобед на 21 август. Именно тогава службите са установили заглушаване на сигнала в района на „Драгалевци“. „По делото са налични доказателства, от които е изводимо, че заглушаване има“, заяви Стефанова.

GPS устройството от „Драгалевци” - открито след заглушаване на радиочестотите на самолет, кацал в София

Около 21 часа същата вечер е образувано досъдебното производство за престъпление от компетентността на Софийската районна прокуратура. По думите на говорителя става въпрос за престъпление, за което законът предвижда до пет години лишаване от свобода.

Стефанова обърна внимание, че квалификацията на деянието ограничава възможностите на разследващите да използват някои способи за събиране на доказателства. Сред тях тя посочи достъпа до определени трафични данни и използването на специални разузнавателни средства.

При претърсванията не е намерен потвърден заглушител

Същественото разминаване между първоначално установеното от службите и резултатите от последвалите претърсвания е свързано именно с предполагаемото устройство. При извършените претърсвания и изземвания разследващите са открили кабели, акумулаторни устройства и поставки, в които обаче не е имало електронни устройства.

Според предварителната оценка на техническите експерти нито един от приобщените до момента предмети не може категорично да бъде определен като устройство за заглушаване на сигнал.

„Към този момент, по предварителните данни, които се сочат с оглед техническите устройства, които са приобщени, не може да бъде направен извод, че е налице по делото като веществено доказателство заглушително устройство“, обясни Стефанова.

Мощният GPS заглушител бил в джип на собствениците на имота в „Драгалевци” (СНИМКИ)

Тя направи ясно разграничение между наличието на доказателства за самото заглушаване и откриването на техниката, с която то евентуално е било извършено. „В хода на образуваното досъдебно производство веществени доказателства, които да бъдат с функцията на заглушаващо устройство, по предварителни данни от техническите експерти, не може да се установи, че са налице по производството“, каза още говорителят на прокуратурата.

Прокуратурата е разпоредила устройството да бъде издирено

Наблюдаващият прокурор е дал изрични указания предполагаемото заглушително устройство, установено от службите при оперативните действия, да бъде издирено и иззето като доказателство.

От прокуратурата уточниха и последователността на събитията. Оперативните действия, при които е констатирано смущението, предхождат образуването на досъдебното производство. Впоследствие, когато разследващите вече са започнали процесуалните действия, предполагаемият източник на заглушаването не е бил намерен сред иззетата техника.

На въпрос дали това означава, че първоначално е имало заглушаващо устройство, което впоследствие е изчезнало, Стефанова посочи, че подобен извод на този етап не може да бъде направен.

„Оперативните действия, които предхождат образуването на досъдебното производство, заключават, че такъв сигнал е нарушен“, обясни тя.

Ще разпитват всички свързани с имотите лица

Делото е докладвано на Софийската районна прокуратура на следващия ден. На държавното обвинение са представени и протоколите от извършените претърсвания и изземвания, които впоследствие са внесени в Софийския районен съд за одобрение.

В понеделник наблюдаващият прокурор е дал писмени указания за допълнителни действия по разследването. Целта е да бъдат установени както свидетелите, така и евентуалният извършител или извършители.

Прокурорът е разпоредил поименно да бъдат установени и разпитани всички лица, за които има данни, че са свързани със случая. Определени са и конкретните въпроси, които трябва да им бъдат зададени. „Лицата, които са посочени в публичното пространство, всичките са посочени като свързани лица, включително и по делото, и изрично е постановено от наблюдаващия прокурор да бъдат установени и разпитани“, заяви Стефанова в отговор на въпрос на NOVA дали сред тях е Размиг Чакърян-Ами.

НАП знаела за заглушителя от „Драгалевци“ още през 2023 г., бил описан като мобилно предавателно устройство

Ако призованите лица не се явят в определения ден и час, разследващите могат да разпоредят принудителното им довеждане. Ако местонахождението им не може да бъде установено, има възможност те да бъдат обявени за общодържавно издирване с цел да бъдат доведени за разпит.

Пет експертизи трябва да установят имало ли е техника, способна да заглушава сигнал

По разследването са назначени пет експертизи, които трябва да дадат повече яснота за предназначението и техническите характеристики на иззетите устройства. Едва след като заключенията бъдат приобщени към материалите по делото, наблюдаващият прокурор ще анализира събраните доказателства и ще прецени дали те сочат наличие на предмет на престъплението.

„Всички експертизи следва да бъдат приобщени по делото и тогава наблюдаващият прокурор ще анализира всички доказателства“, обясни говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова.

Основният въпрос към експертите е дали сред иззетото има техника, която е способна да заглушава конкретен сигнал, както и дали отделни намерени компоненти могат да представляват части от подобно устройство.

„Въпросите, които са зададени предвид образуваното производство и неговия предмет, са свързани с това налична ли е техника, която е годна да заглуши конкретен сигнал, и съответно тази техника приобщена ли е по досъдебното производство, част от такава техника ли е“, посочи Стефанова.

Тя подчерта, че за отговорите е необходимо експертно и обосновано заключение и разследването продължава с множество действия от страна на МВР и прокуратурата.

Проверяват връзките между фирми, автомобила и претърсените имоти

Разследващите изясняват и собствеността на иззетите предмети. Проверяват се връзките между конкретни търговски дружества, компанията собственик на автомобила и собствениците на имотите, в които са извършени претърсванията и изземванията.

„В момента се установява цялата връзка между конкретни дружества и съответно дружеството собственик на автомобила и собствениците на съответните имоти, в които са извършени претърсвания и изземвания“, каза тя.

Все още не може да бъде проследен произходът на откритите кабели и акумулатори. Според предварителните данни на експертите това не е специфична техника, чиито характеристики сами по себе си позволяват да бъде определен произходът ѝ.

Разпитват множество свидетели, един човек е бил задържан

Продължават и разпитите по досъдебното производство. По думите на Стефанова множество свидетели се установяват и разпитват и към момента.