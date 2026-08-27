Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф не е уведомил Европейския съюз за посещението си в Русия по-рано тази седмица. Това заяви в четвъртък главният говорител на Европейската комисия Паула Пиньо.

„Директорът на ЦРУ не ни е информирал за програмата си“, каза Пиньо пред журналисти. От Европейската комисия отказаха да коментират по същество визитата на Ратклиф в Москва и разговорите, които е провел там.

На фона на въпросите около посещението от Брюксел подчертаха, че ЕС продължава да ускорява укрепването на собствените си отбранителни способности.

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„Не чакаме крайния срок през 2030 г., за да предприемаме действия“, заяви говорителят на ЕК по въпросите на отбраната Тома Рение. Той отговори на въпрос дали заради посещението на Ратклиф и целите на разговорите му в Москва сроковете по европейския отбранителен проект „Готовност 2030“ трябва да бъдат изтеглени напред.

Рение посочи като пример инструмента SAFE за финансиране на отбраната. По думите му по него вече са осигурени над 90 млрд. евро и са започнали първите плащания. На 26 август Румъния е получила първи транш от 2,5 млрд. евро за укрепване на отбранителните си способности и инвестиции в отбранителната индустрия.

„Работата продължава. Подписват се договори, така че Комисията напредва с пълна скорост в областта на отбраната, както и Европейският съюз като цяло“, заяви Рение.

Ратклиф разговарял с представители на руските служби

Директорът на ЦРУ пристигна в Москва на 25 август. По време на визитата си той е разговарял с представители на руските разузнавателни служби, но не се е срещал с президента Владимир Путин, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

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По-рано директорът на руската Служба за външно разузнаване Сергей Наришкин също разкри информация за среща с Ратклиф.

Американският президент Доналд Тръмп определи пътуването на директора на ЦРУ като „полу рутинно“. Според разпространената информация Ратклиф е пристигнал в руската столица с американски военнотранспортен самолет C-17 Globemaster III.

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Посещението привлече особено внимание заради високото равнище на американския представител и контактите му с руските специални служби, докато ЕС продължава да поставя акцент върху увеличаването на собствените си отбранителни способности.

Редактор: Цветина Петкова