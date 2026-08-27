Снимка: БГНЕС
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Изказването идва в разгара на търговския конфликт между САЩ и Канада
Доналд Тръмп отново предлага промяна в географските карти – този път на границата с Канада. Американският президент заяви, че обмисля езерото Онтарио да бъде преименувано на „езерото Америка”.
Идеята е провокативна за Отава, тъй като през езерото преминава границата между двете държави и то е териториална част както от САЩ, така и от Канада. Канадският министър на индустрията Мелани Жоли отговори, че страната ѝ „винаги ще го нарича езерото Онтарио”.
Канада наложи между 15 и 50% мита върху американски стоки на стойност 20 млрд. долара
Изказването идва в разгара на търговския конфликт между двете съседки. След въвеждането на нови американски мита, Канада обяви ответни тарифи върху стоки от САЩ за близо 20 милиарда долара, които влизат в сила през септември.
„Ето това е езерото Онтарио, което се намира в Съединените щати и в Канада. Ще направим някои промени и ще го наречем по друг начин. Ще се казва езеро „Америка”. И всичко, от което се нуждаем, е добра писалка и малко ум”, заяви Доналд Тръмп.Редактор: Мария Барабашка
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