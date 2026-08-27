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Спортни новини (27.08.2026 - обедна)
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Първи случай на западнонилска треска за сезона е регистриран у нас
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Редактор: Ивайла Маринова
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