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Това съобщи говорителят на Софийска районна прокуратура Александра Стефанова
Задържаха мъж за до 72 часа, шофирал автомобил с концентрация на алкохол и без гуми в светлата част на деня по натоварен столичен булевард.
Говорителят на Софийска районна прокуратура Александра Стефанова съобщи, че мъжът е привлечен като обвиняем за управление с 2,79 промила алкохол в кръвта. „Налице са утежняващи обстоятелства - автомобилът е бил в непригодно състояние. Става дума за предна и задна броня със значителни наранявания, вероятно колата е била удряна в различни предмети. От двете страни на МПС-то са липсвали две гуми. По тази причина водачът е задържан - защото е карал по джанти. Прокуратурата ще поиска постоянен арест“, обяви още Стефанова.
Задържаха мъж, шофирал с 3,13 промила алкохол по столичен булевард
Зам.-началникът на VI-то РПУ към СДВР комисар Антон Дерменджиев добави, че автомобилът се е движил по Околовръстното шосе на София. „Два патрула са държали връзка помежду си и са го засекли край бул. „Братя Бъкстон“. Направили неуспешен опит да го спрат със звуков и светлинен сигнали. Тогава полицията е избрала безопасен начин принудително да го отбие от движението в широка част на булеварда“, разказа още Дерменджиев.
По думите му шофьорът е имал и предишни прояви - хващан е неколкократно да управлява под влияние на алкохол, но в момента на задържането си е бил правоспособен.
Шофьорската му книжка е отнета. Лекият автомобил не е собственост на водача. В случай, че бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение той следва да заплати паричната равностойност на автомобила в полза на държавата.
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