Военноморските сили изпълниха и днес задачи по разузнаване и транспортиране на безпилотни летателни апарати и на части от тях, открити във водите на Черно море.

Специализиран екип от Военноморска база – Варна беше активиран по сигнал за намерено безпилотно летателно средство тип дрон на 1 км северно от фар Шабла. След извършено разузнаване и идентифициране на дрона като безопасен той беше транспортиран до района на базата.

Снимка: МО, Черноморец

По-късно през деня екип от Военноморска база – Бургас идентифицира и транспортира в базата останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на Черноморец и на плаж „Бунгалата“ в Ахтопол.

Снимка: МО, Ахтопол

Редактор: Калина Петкова