Полицията установи 22-годишен мъж, произвел изстрели от прозореца на лек автомобил в Стара Загора. Инцидентът се разиграл в неделя на улица „Александър Батенберг”, докато превозното средство било в движение, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Изпратеният на място полицейски екип установил, че стрелбата е извършена от шофьора, който е и собственик на колата. Пред органите на реда той обяснил, че стрелял „в момент на радост” заради сватбата на брат му. Изстрелите са произведени с автоматичен газов пистолет през отворения прозорец на автомобила, предаде кореспондентът на БТА в Стара Загора Павлина Дудева.

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Мъжът предал оръжието доброволно с протокол. При извършения оглед на място са намерени и иззети общо два газови патрона и пет гилзи. По случая вече е образувано бързо производство.

Редактор: Мария Барабашка