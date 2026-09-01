Два американски военнотранспортни самолета бяха кацнали на летище „Васил Левски“ в София рано тази сутрин, съобщава „24 часа“. Машините били забелязани около 7:00 часа.

От Министерството на отбраната обяснили пред изданието, че присъствието им било временно и е в рамките на годишно дипломатическо разрешение. Става дума за самолети Lockheed C-130 – четиримоторни военнотранспортни машини, предназначени за превоз на военнослужещи, техника и товари.

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Кацането им идва на фона на засилено внимание към присъствието на американска военна авиация в България през последните месеци. На 7 юли на гражданското летище в София беше заснет и американски военнотранспортен C-17 Globemaster.

Тогава военният министър Димитър Стоянов обясни, че няма забрана американски военни самолети да използват граждански летища у нас и посочи, че подобни полети могат да бъдат извършвани и от други съюзнически държави. По думите му необходимите разрешения се издават по дипломатически ред.

На 22 август самолети на американските Военновъздушни сили напуснаха авиобаза „Безмер“. Българските власти заявиха, че по време на престоя им полетите са били с тренировъчен характер и са извършвани над територията на съюзнически държави, без мисии в южна посока.

София отхвърли и твърденията за българско участие във военни действия срещу Иран, като посочи, че няма данни за непосредствена заплаха за националната сигурност. Темата обаче предизвика остри реакции от Техеран, откъдето на няколко пъти отправиха предупреждения към България във връзка с присъствието на американските самолети.

В края на юли Народното събрание, по предложение на правителството, разреши временното разполагане в страната на до осем самолета и до 250 американски военнослужещи. Решението последва спешна дипломатическа нота от САЩ от 17 юли. Посочената цел беше осигуряване на логистична подкрепа за американските военни операции в Близкия изток. В крайна сметка в авиобаза „Безмер“ бяха разположени две машини.

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Американски летящи цистерни бяха разположени в България и в края на февруари. Тогава искането на Вашингтон беше свързано с участие във военни учения. България разреши пребиваването на до 15 самолета и до 500 военнослужещи, първоначално до 30 май. Част от машините бяха базирани на летището в София наред с гражданската авиация.

Първоначалното решение беше взето в последния ден на кабинета „Желязков“, а впоследствие правителството на премиера Румен Радев разреши престоят на американските сили да продължи до 30 юни.

Редактор: Цветина Петкова