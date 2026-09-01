Софийската районна прокуратура привлече като обвиняем 28-годишен мъж за отправени заплахи за убийство и причиняване на телесна повреда на жената, с която живее. Случаят се разследва като извършен в условията на домашно насилие.

Инцидентът е станал около 00:20 часа на 31 август в апартамент в София. Според събраните до момента доказателства мъжът с инициали Д.Х. отправил към партньорката си заплахите „Ще те унищожа“, „Ще те смачкам“ и „Ще те съсипя“.

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От прокуратурата посочват, че по време на конфликта обвиняемият насочил нож към жената, след което го хвърлил срещу нея. Той я удрял и с ръце в областта на гърба. Жената била улучена с ножа и получила лека телесна повреда.

За случая е образувано досъдебно производство за закана с убийство и причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие. За престъпленията законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.

28-годишният мъж е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата предстои да внесе в Софийския районен съд искане обвиняемият да остане за постоянно в ареста с мярка за неотклонение „задържане под стража“

Редактор: Цветина Петкова